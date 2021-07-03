Грози, град і шквали: в Україні оголошено штормове попередження

Нестабільний характер погоди, яким відрізнялися останні дні червня, продовжиться і в найближчі вихідні. У більшості областей України очікуються грози й шквали, у деяких районах можливі зливи. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня.



За її прогнозом, істотних опадів 2−3 липня не буде лише на сході країни. Температура повітря — +24 — +28 градусів, на сході і півдні — до +31 градуса. 4 липня дощі та грози охоплять всю територію країни.

У ГСЧС також попередили, що 3 липня в Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15−20 м / с (рівень небезпеки, жовтий).



У Києві вдень +26 — +28 градусів. Можливий дощ з грозою. Така ж погода на 4 та 5 липня.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, з 11−12 липня в Україну прийдуть дощі і бурі. З 18 до 28 липня буде спекотно, потім знову очікуються грози. І така погода протримається до кінця місяця.

Про прогноз народного синоптика Володимира Деркача на липень в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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