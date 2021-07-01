Грози та бурі: синоптики розповіли, яка погода чекає на Україну в липні

Наприкінці червня на зміну сильній спеці, яка в деяких регіонах здолала відразу кілька столітніх рекордів, прийшли дощі та грози, що накрили всю Україну. Яка ж погода на нас чекає у липні? З цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— Найближчими днями нестабільний характер погоди утримається, у багатьох областях очікуються грози та шквали, в деяких районах можливі сильні зливи, — розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Істотних опадів 2−3 липня не буде лише на сході країни. З 4−5 липня буде переважно без опадів в західних областях. А 6−7 числа погоду в більшості областей визначить циклон, який принесе дощі. Правда, на заході з 8−9 липня дощі не очікуються. Температура вночі буде триматися в межах 15−20 градусів тепла. А вдень стовпчики термометрів покажуть близько 18−23.

У четвер, 1 липня, грози в багатьох регіонах країни, крім сходу та півдня, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень на заході України температура — плюс 25, на півдні місцями повітря прогріється до 32 градусів тепла.

У п'ятницю, 2 липня, грозові дощі накриють всю країну, швидкість вітру близько — 8 метрів на секунду. Вдень у західних областях — плюс 23−25, на півдні та сході України — до 32 градусів тепла.

У суботу, 3 липня, грозові хмари не залишать Україну, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 22, найспекотнішим регіоном буде східний — до 32 градусів.

У неділю, 4 липня, ясне небо буде тільки у західних областях України. В інших регіонах можливі дощі з грозами. Швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. На заході й на півночі країни вдень температура підніматиметься до 26−27 градусів. На сході повітря місцями прогріється до 31 градуса.

У понеділок, 5 липня, грози очікуються по всій Україні, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. «Найпрохолоднішим» регіоном залишається західний, де вдень буде 25−26 градусів, а вночі температура опускатиметься до 13−15 градусів. На сході місцями до 28 градусів тепла.

Народний синоптик Володимир Деркач дав «ФАКТАМ» прогноз погоди в Україні на весь липень. Так, за його словами, перша десятиденка липня виявиться не зовсім літньою: теплих днів буде мало, можливі дощі. «Середина місяця буде теплою, але не спекотною, як це було наприкінці червня, також можливі невеликі опади. Не спекотною виявиться й третя декада липня», — сказав Володимир Деркач. Прогноз погоди на серпень синоптик дав виданню раніше.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, початок липня буде дощовим, з 4 по 8 липня варто очікувати аномальної спеки. «11−12 липня прийдуть дощі й бурі. З 18 до 28 липня буде спекотно, з 25-го числа очікуються грози. Така погода триматиметься до кінця місяця», — сказав «ФАКТАМ» синоптик. Раніше Леонід Горбань також дав прогноз погоди на серпень.

Як повідомляли «ФАКТИ» раніше, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда проаналізував статистику за останні 20 років і впевнений, що літо загалом буде спекотним: «Не може бути літо зараз холодним… Особливо у липні та серпні температура повітря буде значно вищою за норму. Часто вона сягатиме 30−35, а іноді й 40 градусів».

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