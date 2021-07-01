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Погода

Не зовсім літо: народний синоптик дав прогноз погоди на липень

13:32 1 липня 2021
літо

Перша десятиденка липня, як і у попередні дні, буде з дощами, але без спеки.

Такий прогноз у коментарі «ФАКТАМ» дав народний синоптик Володимир Деркач. Він передбачає, що погода на початку другого місяця літа виявиться не зовсім літньою — теплих днів буде мало.

«Середина місяця буде теплою, але не спекотною, як це було в кінці червня, також можливі невеликі опади. Не спекотною виявиться і третя декада липня», — стверджує народний синоптик.

Раніше Володимир Деркач в інтерв'ю нашому виданню говорив, що серпень у першій декаді подарує по-справжньому теплі дні, і що очікуються дощі, але не сильні. Також тепло буде і у другій декаді останнього місяця літа. А в третю декаду днем буде помірно тепло, а ночами — прохолодно. Можливі невеликі дощі.

Фото з Pixabay.

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