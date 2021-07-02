Можливі зливи, шквали і град: синоптик розповіла, чим липень «порадує» українців на перших вихідних

Опади, яка «посунули» спеку з України, не залишать територію країни і найближчими вихідними.

Стосовно температури повітря, то, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, у суботу та неділю прохолодніше буде на заході України — до + 21 + 27 градусів. А на південному сході країни — спекотніше: до + 28 + 32 градусів.

«У більшості областей України протягом суботи-неділі денна температура повітря буде коливатися у межах + 25 + 29 градусів. Грозові дощі йтимуть нерівномірно, періодично. При грозах ймовірність сильних злив, шквалів і граду», — прогнозує синоптик.

У Києві 3−4 липня очікується + 26 + 28 градусів. Можливі короткочасні грозові дощі. У столиці, як і в інших регіонах України, при грозах можливі шквалисте посилення вітру та град.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що погода на початку другого місяця літа виявиться не зовсім літньою — теплих днів буде мало. Середина місяця очікується теплою, але не спекотною, не буде особливо спекотно і у третю декаду липня.

Фото з Pixabay.

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