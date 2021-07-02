Україну чекає нова спека: синоптик назвав дати

Не встигли українці, втомлені від спеки, порадіти «прохолодним» прогнозам на липень, як з'явилося чергове «погодне» попередження про температурні випробування.

Так, у коментарі «ФАКТАМ» народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що з 11−12 липня в Україну прийдуть дощі та бурі — такий прогноз підтверджують й інші синоптики.

Але «з 18 до 28 липня в Україні буде спекотно, а з 25-го числа очікуються грози», впевнений він. За прогнозами Леоніда Горбаня, саме така погода протримається до кінця місяця.

Нагадаємо, що інший народний синоптик, Володимир Деркач, вважає, що перша десятиденка липня виявиться не зовсім літньою: теплих днів буде мало, можливі дощі. Середина місяця буде теплою, але не спекотною, також можливі невеликі опади. Не спекотною, на його думку, виявиться і третя декада липня.

Фото ua.depositphotos.com

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