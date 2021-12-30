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Погода

Новий рік українці зустрінуть з дощами та мокрим снігом: прогноз погоди на свята

23:23 30 грудня 2021
сніг ялинка

Новорічна ніч в Україні мало нагадуватиме зимову казку. 31 грудня на зміну морозам прийде відлига. Через принесений з півночі циклон у всіх областях очікується мокрий сніг із переходом у дощ. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Погода 31 грудня

Першими зміну погоди відчують мешканці західних областей. У них новорічна ніч буде найтеплішою. Вдень 1 січня на заході очікується до 8° тепла. В решті регіонів зима також візьме паузу. На півдні 1 січня — до 7 градусів вище нуля, на півночі та у центрі — до +5, на сході до +3. У Києві температура аналогічно вийде у «плюси» — до 5 градусів вище нуля протягом дня.

Погода 1 січня

31 грудня та в ніч на 1 січня на дорогах буде небезпечно через ожеледицю. У західних та східних областях вночі та вранці знизиться видимість до 200−500 метрів через туман. У Карпатах подекуди пориви вітру 15−20 м/с.

Нагадаємо, із 3 січня синоптики обіцяють посилення морозів. Про це у статті «То дощ, то сніг та температурні гойдалки: синоптики дали прогноз на перші дні нового року».

Фото pixabay.com

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