Не розслаблятися та не втрачати голови від тепла: синоптикиня попередила про сюрпризи, які погода приготувала українцям на свята

На Новий рік, 31 січня 2021 року — 1 січня 2022 року, в Україні очікується відлига та невелика плюсова температура, а також періодичні мокрий сніг та дощ.

За прогнозом синопткині Наталії Діденко, у четвер, 30 грудня, в Україні опадів не буде. Подекуди можливі «сонячні прояснення».

«Атмосферний тиск підросте, на дорогах залишиться ожеледиця. Найближча ніч буде холодною — до -4−10 градусів», — повідомляє синопткиня.

Вдень 30 грудня очікується до -1−5 градусів, у західних областях розпочнеться потепління — до +1+5 градусів.

Фото Наталії Діденки

«У Києві 30 грудня опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. Вночі -8, вдень -4», — зазначила синопткиня та додала, що потепління 31 грудня та 1 січня поширюватиметься на всю територію України.

«Атмосферний тиск стрибатиме, ожеледь підстерігатиме, мокрий сніг і дощ нервуватимуть водіїв і псуватимуть нове взуття — нам потрібно бути здоровими, з ясною головою і на міцних ногах», — жартує Наталія Діденко.

Ексклюзивний матеріал «То дощ, то сніг та температурні гойдалки: синоптики дали прогноз на перші дні нового року» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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