«Плюси» та дощ: під Новий рік не всім українцям пощастить із погодою

Циклон, який приніс в Україну сніг, мокрий сніг та дощ, поступово залишає територію країни — у середу, 29 грудня, опади очікуються у східній частині та на Сумщині.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, йтиме сніг і у Карпатах. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вдень становитиме -2−8 градусів, на сході потеплішає до -3+2 градусів.

Фото Наталії Діденко

У Києві у другій половині дня вівторка, 28 грудня, очікується сніг. А 29 грудня опади у столиці малоймовірні. Температура вночі — до -6−9 градусів, вдень — близько 5 градусів морозу.

Фото Наталії Діденко

«31 грудня -1 січня в Україні очікується тепла, з плюсами, з дощами та мокрим снігом, погода», — попереджає синопткиня.

Негода, що обрушилася на Україну в ніч на 28 грудня, «погуляла» у Одеській області, де без світла сиділи мешканці десятків населених пунктів.

Фото зі сторінки КМДА у соціальних мережах

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter