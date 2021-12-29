То дощ, то сніг і температурні гойдалки: синоптики дали прогноз на перші дні нового року

Синоптики пообіцяли, що на Новий рік будуть «плюси» та дощ. А яка погода очікується у перші дні січня? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до спеціалістів.

Раніше «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомила: «У період з 27 по 30 грудня очікуються атмосферні фронти із заходу та південного заходу, які зумовлять періодичність опадів у вигляді снігу та дощу. Також буде коливання температур від морозів до відлиги та навпаки».

— У перші дні 2020 року, 1 — 3 січня, можливі атмосферні фронти із заходу та південного заходу, які принесуть із собою — дощі та сніг, — повідомила «ФАКТАМ» Наталія Голеня. — Температура коливатиметься від морозу до тепла. Так, 3 січня стовпчики термометрів покажуть 2−8 морозу, вдень на півдні та заході країни вони коливатимуться від 0 до 4 тепла. При цьому 4−5 січня температура підніметься до 1−7 тепла, а 6−7 січня, знову опуститься до 4−9 градусів морозу.

У середу, 29 грудня, невеликий сніг очікується у східних та місцями у західних областях, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у Чернігівській області стовпчики термометрів опустяться до позначок мінус 5, а ось у Криму повітря прогріється до 8 градусів тепла.

У четвер, 30 грудня, невеликий сніг очікується у східних та західних, південних областях місцями, у Криму можливий дощ, швидкість вітру — близько 8 метрів за секунду. Вдень на сході місцями стовпчики термометрів опустяться до мінус 2, у Криму повітря прогріється до 8 градусів тепла.

У п'ятницю, 31 грудня, дощі накриють усю країну, місцями вони супроводжуватимуться мокрим снігом, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на півночі місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок мінус 3, у Криму повітря прогріється до 7 градусів тепла.

У суботу, 1 січня, дощі накриють усю країну, місцями вони супроводжуватимуться мокрим снігом, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на сході та місцями на півночі стовпчики термометрів опустяться до позначок мінус 1, а ось у Криму повітря прогріється до 7 градусів тепла.

У неділю, 2 січня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на півночі та сході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок мінус 4, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 3 градусів тепла.

«Грудень бачу суворим та холодним, з крижаними дощами у першій декаді та невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами та снігопадами», — дав свій прогноз «ФАКТАМ» на цю зиму народний синоптик Леонід Горбань, який, на жаль, пішов з життя 1 жовтня 2021 року.

За прогнозом Горбаня, якщо на Новий рік погода через відлигу та сльоту буде не зовсім святковою, то потім настануть морози і продовжаться від Старого нового року аж до Водохреща, 19 січня. А от у лютому, за прогнозами народного синоптика, на Україну чекають сильні морози, особливо у другій половині місяця. В останніх числах лютого можливі снігові бурани.

Нагадаємо, що за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, кінець грудня здивує денним теплом, хоча ночами температура може падати.

Як повідомила в інтерв'ю «ФАКТАМ» завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук Віра Балабух: «Грудень може бути на 1—2 градуси теплішим, ніж у середньому за період 1993—2016 років, а січень 2−3 градуси. Відтак існує висока ймовірність того, що вже в лютому буде весняна погода. Це пов'язано з тим, що в зимові періоди стало не лише тепліше, а й знизилася швидкість вітру та вологість повітря».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

4085

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter