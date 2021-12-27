На Україну насувається «сніговий Армагеддон»: за якими областями вдарить стихія

Понеділок, 27 грудня, буде останнім відносно «спокійним» днем перед ударом стихії у вигляді сильного снігу та вітру, який накриє багато областей у вівторок.

За прогнозом Укргідрометцентру, 27 грудня буде морозна погода з температурою від -2 до -8 вдень та −7…−14 вночі. На півдні та Закарпатті буде вдень +1…-3 та до -6 вночі. Опади у вигляді снігу можливі у деяких західних та південних областях.

У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.

Але вже 28 грудня стихія завдасть удару по центру, сходу та частині південних областей країни. Тут очікується сильний сніг та вітер до 7−12 метрів за секунду. При цьому морози теж йти не збираються.

На щастя, негода затримається в Україні ненадовго, і вже у середу, 29 грудня, атмосферний фронт залишить більшу частину України за винятком кількох районів на заході та сході країни, де залишається високою ймовірність снігопадів. У цілому температура підвищиться до +2… -4 вдень, вночі від 0 до -7 градусів.

У Києві 27 грудня протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря вдень −4…−6 градусів, на ніч до -10. У вівторок, 28 грудня, мінуси посиляться. Хмарно. Усю другу половину дня йтиме сніг.

За прогнозами синоптиків, триватимуть холоди до 30 грудня. Перед Новим роком погода зробить сюрприз — стовпчики термометрів піднімуться до плюсової позначки. На заході очікується до +4 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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