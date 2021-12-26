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Погода

Морози повернулися із мокрим снігом, але незабаром знову «плюс»: погода приготувала українцям сюрприз

7:20 26 грудня 2021
Морози повернулися із мокрим снігом, але незабаром знову «плюс»: погода приготувала українцям сюрприз

Зима в Україні продовжує демонструвати свій характер — нічні та денні температури повітря значно відрізняються, що призводить до ожеледиці. Так, у ніч на 26 грудня температура впала до -14 градусів, тоді як вдень очікується 4−6 градусів зі знаком мінус.

Тим часом на Лівобережжі та в центрі чекають на мокрий сніг. Температура повітря вдень там коливатиметься від -1 до -8 градусів (найхолодніше буде на Луганщині).

Понеділок, 27 грудня, принесе сніг уже й на захід України, проте на нічних мінусах це позначиться мало. Буде так само холодно. У Києві вдень знов очікується -4−6 градусів.

У вівторок, 28 грудня, на заході країни потеплішає, а на сході — навпаки, стане холодніше. У Донецьку та Луганську вночі стовпчики термометрів покажуть 13−15 градусів морозу, а у Києві обіцяють 8−10 зі знаком «мінус». Вдень у столиці збережуться ті самі -4--6 градусів.

Триватиме холод до 30 грудня, а перед Новим роком погода піднесе сюрприз у вигляді «плюсової» температури повітря — на заході очікується до +4 градусів.

Нагадаємо, подібну погоду раніше прогнозував синоптик Віталій Постригань, який анонсував прихід 26 грудня чергової хвилі холоду.

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