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Погода

Морози пом'якшуються, але розслаблятися рано: в Україну після вихідних обрушиться хвиля холоду

7:40 24 грудня 2021
зима

Напередодні католицького Різдва, 24 грудня, в Україні морози трохи спадуть. Повітряна маса, яка зайде на територію нашої країни, зрушить антициклон та принесе потепління.

Сьогоднішня ніч ще дуже холодна — місцями стовпчики термометрів показують -13 градусів, а у Донецьку, Луганську та Харкові — 18 градусів морозу. Вдень тут потеплішає до −2…−5 градусів.

У західних областях удень температура повітря становитиме +1…+4, уночі −5…−9 градусів.

На півночі країни стовпчики термометра коливатимуться від -4 до +2, уночі −10… −14.

На півдні країни температура повітря вдень становитиме 0…+2 градуси, а вночі −7… −12.

У центральних областях очікується від -1 до +1 вдень, а вночі −9…−13 градусів.

У Києві в п'ятницю, 24 грудня, вночі без опадів. Температура — 11 градусів, волого. Вдень буде йти мокрий сніг. Вдень температура повітря поступово підвищуватиметься. До вечора стовпчики термометрів покажуть 0…-2 градуси.

У суботу, 25 грудня, по всій території України вдень −1…+1 градус, на півдні до 7 градусів тепла. Подекуди можливий сніг.

Синоптик Віталій Постригань прогнозує, що попри те, що морози пом'якшуються, але рано розслаблятися. Погода продовжуватиме залишатися нестабільною.

У неділю 26 грудня настане чергова хвиля холоду. Мінуси додаватимуться. Вночі на півночі та в деяких західних областях буде вже −10…−12 градусів, вдень від -4 до — 6 градусів, лише на півдні ще збережеться плюсова температура. Схожа погода очікується 27 та 28 грудня.

Нагадаємо, синоптики відзначають, що сучасні зими набагато тепліші за ті, що були 30 років тому. Кандидат географічних наук Віра Балабух вважає, що весна може розпочатися вже у лютому.

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