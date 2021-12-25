Синоптики попередили про снігопади та хуртовини: які регіони накриє негода

Через снігопади та хуртовини 25 та 26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір'ї Закарпатської областей та 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 25 -27 грудня в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», — повідомили у відомстві.

За даними Укргідрометцентру, 25 грудня у більшості регіонів України хмарна погода та сніг з дощем. Опади будуть відсутні лише у південних областях. Температура коливатиметься від 9 градусів морозу до 9 градусів тепла.

Як писали «ФАКТИ», кандидат географічних наук Віра Балабух прогнозує, що метеорологічна весна може розпочатися вже у лютому.

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