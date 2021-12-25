27.10 / 27.32 30.55 / 30.94
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Синоптики попередили про снігопади та хуртовини: які регіони накриє негода

10:52 25 грудня 2021
Прогноз погоди

Через снігопади та хуртовини 25 та 26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір'ї Закарпатської областей та 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 25 -27 грудня в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», — повідомили у відомстві.

За даними Укргідрометцентру, 25 грудня у більшості регіонів України хмарна погода та сніг з дощем. Опади будуть відсутні лише у південних областях. Температура коливатиметься від 9 градусів морозу до 9 градусів тепла.

Як писали «ФАКТИ», кандидат географічних наук Віра Балабух прогнозує, що метеорологічна весна може розпочатися вже у лютому.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

З 1 січня пенсії перерахують двом категоріям пенсіонерів: хто може розраховувати на виплати 9 500 грн щомісяця

салат

Новорічний салат «Під кайфом» від Наталі Калніної: неймовірно смачний, поживний та простий у приготуванні

салат

Напрочуд смачний салат «Єлизавета» від Людмили Борщ: готується дуже просто, але всі гості точно будуть «просити рецептик»

торт

Просто бомба: найсмачніший торт «Пломбір» на Різдво та Новий рік — легко замінить знаменитий «Наполеон» та «Карпатку»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.