Сильний вітер та зливи зі снігом: по яким регіонам у неділю вдарить негода

Як і обіцяли синоптики, у неділю в Україні буде хмарна та сира погода, подекуди пройдуть дощі, а також дощі зі снігом.



Метеорологи Укргідрометцентру прогнозують опади на більшій частині території країни.

За прогнозом синоптикині Наталі Діденко, сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються у західній частині України. На Прикарпатті рівень опадів подекуди перевищить 30 мм.

Дощі пройдуть в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях.



На решті території України тумани та хмарність, утримається поривчастий вітер.



Температура повітря порівняно комфортна — на більшій частині країни — +6…+8 градусів, на півдні — до +14 градусів. Холодніше на заході та сході — там вдень від 2 до 4 градусів тепла, а вночі до 3 градусів морозу.

У Києві у неділю, 12 грудня, істотних опадів не очікуються. Температура у столиці +6…+8 градусів.



Новий робочий тиждень розпочнеться з чергової хвилі похолодання. У Києві очікується +2…+4 градуси.

Температура знизиться і в інших регіонах. На заході стовпчики термометрів коливатимуться між відмітками -1 та +1 градус.

За прогнозами синоптиків, волога з дощами погода триватиме ще тиждень. Потім почнеться зниження температури повітря та дощі зміняться снігом.



А Різдво в Україні буде морозним та сніжним.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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