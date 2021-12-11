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Погода

За дощами йде похолодання: синоптики розповіли, як зміниться погода найближчими днями

7:22 11 грудня 2021
Дощ узимку

Прогнози синоптиків про теплі вихідні в Україні, схоже, виправдовуються — у суботу, 11 грудня, температура повітря в країні коливатиметься від +2 градусів на заході до +13 градусів — на чорноморському узбережжі. Такі дані наводить Український Гідрометцентр.

Водночас у північних та центральних регіонах дощитиме, опади обіцяють і в столиці.

Прогноз на 11 грудня

У неділю, 12 грудня, дощі накриють усе правобережжя, трохи знизивши температуру повітря. Так, у Києві очікується вже не +6-+8 градусів, а +4-+6, а на Донбасі та на Прикарпатті можливі нічні заморозки.

Прогноз на 12 грудня

Новий робочий тиждень, 13 грудня, почнеться з чергової хвилі похолодання — на заході стовпчики термометрів коливатимуться між позначками -1 і +1 градус, причому як вдень, так і вночі (на Буковині буде до -2 градусів), у цьому ж регіоні почне сніжити.

У Києві понеділок буде похмурим, можливий невеликий дощ, а температура повітря становитиме лише +2-+4 градуси.

Прогноз на 13 грудня

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі «ФАКТАМ» спрогнозували, що дощова та відносно тепла погода в Україні протримається до Дня Святого Миколая, 19 грудня, і цьому ми зобов'язані західному та південному перенесенню повітряних мас. Як повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Наталія Голеня, часом можливі невеликі дощі, переважно у вигляді дощу, а в Карпатах сніг.

У свою чергу завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова озвучила і прогноз на Різдво. За її словами, на всій території країни очікується різке зниження температури, яке триватиме з 7 січня до Водохреща, 19 січня.

Фото Pixabay

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