На Миколая морозів не буде: синоптики розповіли, на яку погоду чекати у грудні

Чи буде грудень і далі «радувати» нас дощем зі снігом, ожеледицею та температурними гойдалками? Яку погоду чекати на День святого Миколая, 19 грудня? З цими запитаннями «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— У період з 13 по 19 грудня очікується досить тепла погода завдяки західному та південному перенесенню повітряних мас, — повідомила «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Іноді можливі невеликі дощі, переважно у вигляді дощу, у Карпатах — сніг. Ночами температура коливатиметься від 3 морозу до 3 тепла, а вдень очікується 2−8 градусів вище за нуль.

Раніше Наталія Голеня повідомила, що до 10 грудня нічна температура повітря коливатиметься від мінус 4 до плюс 4, денна — в діапазоні 0−6 градусів, можливі опади у вигляді дощу та снігу.

У четвер, 9 грудня, переважно без опадів, у західній частині країни навіть визирне сонце. При цьому денна температура на заході від мінус 1−3 до плюс 3−5 градусів, на сході — 5−7 градусів тепла, у Криму — до плюс 10.

У п'ятницю, 10 грудня, на заході та місцями на півночі можливий дощ зі снігом. Вдень на заході температура від 0 до 5 градусів тепла, на півдні — плюс 10−15 градусів.

У суботу, 11 грудня, дощі очікуються на півночі та в центрі. Температура повітря на заході подекуди до мінус 1 градуса, на сході 7−10 градусів тепла, на півдні — до плюс 15 градусів.

У неділю, 12 грудня, дощ із мокрим снігом очікується на заході країни, причому денна температура буде вищою за нуль. Мінімальна по країні денна температура — плюс 1 градус, максимальна — плюс 15 градусів.

Як прогнозував народний синоптик Володимир Деркач, у другій декаді грудня знову почне теплішати. Лише у День святого Миколая, 19 грудня, температура трохи знизиться. Кінець грудня здивує денним теплом.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter