На Різдво Україну накриють люті 15-градусні морози: синопткиня розповіла, коли розпочнеться справжня зима

Справжня зима, з морозом та хуртовиною, прийде в Україну (найближчого тижня прогнозують сніг та дощі) лише у січні 2022 року.

Такий прогноз у коментарі «Телеграфу» дала завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, різке зниження температури по всій території країни очікується від Різдва Христового, 7 січня, до Хрещення Господнього, 19 січня.

«Похолодання очікується у межах тижня точно. Нічні температури можуть опускатися не лише до -15 градусів, а й нижче. І денні будуть нижче нуля» , — зазначила синопткиня і додала, що у аграріїв можуть виникнути проблеми.

Так, до Різдва сильні морози в Україні не очікуються, вдень можлива плюсова температура. Тож сніг не встигне покрити землю до приходу «мінусів». «Коли підуть нічні морози у 10−20 градусів, то може виявитися, що у перший день сніг не встигне лягти. Ризик для насаджень є», — пояснила Мартазінова.

Ексклюзивний матеріал «Весна може розпочатися вже у лютому»: метеорологиня Віра Балабух розповіла про те, яка погода очікується цієї зими" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

512

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter