Мокрий сніг, дощі та сильний вітер: Україну 23 листопада підморозить

В Україну йде похолодання, воно буде недовгим, але дві-три ночі будуть морозними, а 23 листопада потрібно бути готовим до дощу та мокрого снігу. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

У більшості областей 23 листопада температура вдень не підніметься вище за +1−5 градусів, на північному сході можливі морози до мінус трьох градусів. Окремо стоїть Закарпаття, де утримається порівняно тепла погода до +11 градусів.

На заході в ніч на 23 листопада можливі дощ і мокрий сніг, а вдень — сильний вітер. У вівторок, 23 листопада, опади прогнозуються у північних областях, у тому числі у Києві, на півдні, у Луганській області та на Донбасі. На Харківщині дощів не очікується, у центрі також опади малоймовірні.

Похолодання триватиме максимум до вихідних, а потім знову потеплішає. Тепла хвиля буде недовгою, і наступного тижня прийде чергове похолодання.

Нагадаємо, за словами народного синоптика Володимира Деркача, третя декада листопада буде холодною, з морозами та мокрим снігом. До кінця місяця знову трохи потеплішає, але грудень розпочнеться з холодів та з невеликих опадів.

Фото pixabay.com

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