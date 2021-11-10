Від 9 градусів морозу до 12 тепла: синоптики розповіли про мінливу погоду в середині листопада

Як і прогнозувалося наприкінці минулого тижня, в Україні суттєво похолодало. Чи надовго затримається така погода? З цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомила «ФАКТАМ»:

— З 10 по 12 листопада у полі підвищеного тиску очікується суха та прохолодна погода. Температура в Україні ночами опускатиметься до позначок мінус 3−9. На півночі країни місцями стовпчики термометрів покажуть від 0 до мінус 2, а вдень очікується 3−10 вище нуля. 12 листопада температура підніметься до 5−12 градусів тепла, — каже Наталія Голеня. — У вихідні, 13 та 14 листопада, опадів не очікується, щоправда, вдень у неділю у західних областях можливий невеликий дощ, а у Карпатах — мокрий сніг. Температура ночами — від 3 тепла до 3 морозу, на узбережжі Чорного моря — 4−8 тепла. Вдень — 3−9 вище за нуль, на півночі країни стовпчики термометрів досягнуть позначок 10−13 градусів тепла. У період з 15 по 18 листопада погоду без істотних опадів визначатиме антициклон, щоправда, 15 листопада атмосферні фронти принесуть невеликий мокрий сніг, він можливий у Карпатах та на сході країни. Температура ночами — 2−8 морозу, а вдень 15 та 16 листопада — від 2 морозу до 3 тепла. 17 та 18 листопада очікується 3−8 градусів тепла.

У середу, 10 листопада, погода буде суха та сонячна, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. На півночі та місцями в центрі країни ночами стовпчики термометрів опускатимуться до мінус 5−7 градусів. Вдень найтепліше буде в Закарпатській області — 8−10 градусів із плюсом.

У четвер, 11 листопада, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на сході стовпчики термометрів опустяться до плюс 2, вночі — мінус 7−9. А в західних областях місцями повітря прогріється вдень до 12 градусів тепла, ночами — мінус 1−3.

У п'ятницю, 12 листопада, без опадів, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у Сумській області — плюс 4, а на заході та в Криму повітря прогріється до 12 градусів тепла.

У суботу, 13 листопада, без опадів, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Найхолодніше на Сумщині — 3−5 градусів тепла вдень. У Криму повітря прогріється до 12 градусів тепла.

У неділю, 14 листопада, невеликий дощ можливий у західних областях, швидкість вітру — близько 5 метрів на секунду. У північних областях вдень 4−6 градусів із плюсом, у Криму набагато тепліше — до плюс 12 градусів.

За словами народного синоптика Володимира Деркача, на початку другої декади листопада буде волого та холодно, але далі погода порадує нас кількома ясними та сухими днями. «Після цього прийде похолодання, яке триватиме й у третій декаді листопада. Ночами можливі заморозки та мокрий сніг. Але до кінця листопада знову трохи потеплішає. Грудень буде також холодним і з невеликими опадами», — повідомив синоптик.

Нагадаємо, що у своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня, стверджував, що в середині листопада стане трохи тепліше та може випасти перший сніг. Справжніх снігопадів варто очікувати у 20-х числах листопада.

Також Леонід Горбань прогнозував, що зима в Україні очікується суворою та сніжною.

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