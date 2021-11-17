Холодне повітря з півночі та дощі з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на другу половину листопада

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла «ФАКТАМ», на яку погоду очікувати нам у другій половині листопада:

— Помірний дощ, вночі іноді з мокрим снігом, можливий 18 листопада у західних та північних областях, а 19 листопада — майже на всій території країни. Таку погоду зумовлять атмосферні фронти з північного заходу.

18 листопада вночі очікується мінус 3−9 градусів, вдень — плюс 1−6, на заході та півдні до плюс 9 градусів тепла.

19 листопада температура підвищиться на 3−5 градусів.

20−21 листопада сира та вітряна погода накриє більшість областей, крім півдня. Нічна температура повітря від 0 до плюс 6, на заході навіть до плюс 9. Вдень 5−11 градусів тепла у східній частині близько 0.

22−23 листопада істотних опадів не очікується. Температура 23 листопада вночі до мінус 5 градусів, удень — до плюс 5 градусів.

24−25 листопада увірветься холодне повітря з півночі та принесе дощі з мокрим снігом. Температура вночі очікується від 0 до мінус 6 градусів, удень близько 0, — розповіла Наталія Голеня.

У четвер, 18 листопада, невеликі дощі можливі на заході та півночі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на півночі та сході температура повітря плюс 2−4 градуси, у Криму — до 9 градусів тепла.

У п'ятницю, 19 листопада, дощі накриють практично всю країну, окрім півдня, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на півночі та сході місцями температура повітря плюс 2−4, на заході до 6−8 градусів тепла.

У суботу, 20 листопада, дощі можливі на сході та півдні, а також місцями на півночі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на сході 3−5 градусів тепла, на заході плюс 7−10 градусів, у Криму — до 12 градусів тепла.

У неділю, 21 листопада, дощі можливі на півночі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень у Харківській області плюс 4−6 градусів, в Одеській, Херсонській областях та Криму плюс 10−13 градусів тепла.

Як повідомив «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач, у другій декаді листопада погода порадує декількома ясними та сухими днями. «Після цього прийде похолодання, яке протримається і в третій десятиденці листопада. Ночами можливі заморозки та мокрий сніг. Грудень буде також холодним та з невеликими опадами», — додав синоптик.

Нагадаємо, синоптики обіцяють українцям взимку жорсткі температурні «гойдалки» — можливі і арктичний холод, і аномальне тепло.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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