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Погода

Випаде сніг та вдарить мороз: синоптики прогнозують похолодання в Україні

23:14 21 листопада 2021
погода

Період із плюсовою температурою в Україні триватиме недовго. Вже у вівторок, 23 листопада, очікується різке похолодання — вночі вдарять морози, а вдень можливий сніг. Причому на відміну від попередніх снігопадів цього разу снігом може накрити всю Україну, і лише на півдні пройдуть дощі. Такий прогноз наводять синоптики українського гідрометцентру.

22 листопада можливі невеликі дощі у західних областях, на півдні та на сході. У решті регіонів день обіцяє бути сонячним.

Погода 22 листопада

23 листопада через атмосферні фронти з півночі погода зіпсується. Очікуються морози вночі до -7 градусів. Вдень можливий сніг, дощ зі снігом.

Погода 23 листопада

24 листопада снігопади припиняться, але морози залишаться. Холодно буде не лише ночами — вдень температура теж буде близькою до нуля.

Погода 24 листопада

25 листопада вночі збережуться морози, а дні стануть теплішими — до +7 градусів.

Погода 25 листопада

Нагадаємо, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла «ФАКТАМ», що у третій декаді листопада погода змінюватиметься мало не щодня, а холодне повітря з півночі принесе дощі з мокрим снігом.

Фото pixabay.com

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