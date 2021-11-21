Випаде сніг та вдарить мороз: синоптики прогнозують похолодання в Україні
Період із плюсовою температурою в Україні триватиме недовго. Вже у вівторок, 23 листопада, очікується різке похолодання — вночі вдарять морози, а вдень можливий сніг. Причому на відміну від попередніх снігопадів цього разу снігом може накрити всю Україну, і лише на півдні пройдуть дощі. Такий прогноз наводять синоптики українського гідрометцентру.
22 листопада можливі невеликі дощі у західних областях, на півдні та на сході. У решті регіонів день обіцяє бути сонячним.
23 листопада через атмосферні фронти з півночі погода зіпсується. Очікуються морози вночі до -7 градусів. Вдень можливий сніг, дощ зі снігом.
24 листопада снігопади припиняться, але морози залишаться. Холодно буде не лише ночами — вдень температура теж буде близькою до нуля.
25 листопада вночі збережуться морози, а дні стануть теплішими — до +7 градусів.
Нагадаємо, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла «ФАКТАМ», що у третій декаді листопада погода змінюватиметься мало не щодня, а холодне повітря з півночі принесе дощі з мокрим снігом.
Фото pixabay.com136
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