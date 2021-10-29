Синоптики прогнозують до +18: скільки протримається бабине літо в Україні

Тепла погода без опадів триватиме в Україні щонайменше до 1 листопада. Все це завдяки антициклону Madam Rosamunde. Поки вплив європейського антициклону не ослабне, в Україні продовжуватиметься бабине літо, але при цьому з «мінусами» в нічний час і з туманами вранці. Про це попереджає Український гідрометцентр.

У п'ятницю, 29 жовтня, по всій Україні без опадів та без сильного вітру. Вдень у більшості областей до +15°, на заході — до 18°. Вранці у західних, північних та центральних областях туман, видимість скоротиться до 200−500 м.

Погода 29 жовтня

30 жовтня у західних областях вночі близько 0 градусів, а у Чернівецькій області можливий невеликий мороз. Вдень у більшості регіонів до 13−14 тепла, на заході тепліше — до 15−17 градусів.

Погода 30 жовтня

31 жовтня вночі на заході до 6° морозу, на півдні — до 7 градусів тепла. Вдень до 14−15 градусів, на сході трохи холодніше — до 10−12.

Погода 31 жовтня

Нагадаємо, синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що несподіване потепління продовжиться до понеділка, 1 листопада. За попередніми прогнозами, початок листопада буде ще досить теплим, але можливі дощі.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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