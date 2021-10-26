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Погода

Антициклон «Мадам Rozamunde» несе в Україну довгоочікуване тепло: кому готуватися до «спекотних» +18 градусів

14:41 26 жовтня 2021
Ліс восени

Найближчими днями в Україні очікується потепління, а суху погоду в країні зумовить антициклон.

«Мадам Rozamunde, тобто антициклон із таким чудовим ім'ям у стилі Фаїни Раневської, стане у середу причиною сухої погоди практично у всій континентальній Європі. В Україні 27 жовтня буде багато сонця, опади не очікуються» , — прогнозує синопткиня Наталка Діденко.

За її словами, антициклон витіснить із території країни навіть «хвости атмосферних фронтів», які могли б збільшити хмарність на півночі України.

Фото Наталії Діденки.

«Найближчої ночі ще затримуються „мінуси“, вдень буде прохолодно на сході та північному сході, але все ж таки — явна тенденція до поступового потепління» , — стверджує синопткиня і додає, що у ніч на середу, 27 жовтня, в Україні буде від 4 тепла до 4 морозу, подекуди до 5−7 морозу, а максимальна температура вдень буде +9+12 градусів, на півдні — до +11+14 градусів.

Фото Наталії Діденки.

Але надалі температура повітря і вночі, і вдень зростатиме.

У вихідні дні очікується сонячна та тепла погода — до +10+15 градусів, а у західних областях — і до +18 градусів.

«У Києві 27 жовтня опади не очікуються. Ніч ще холодна, з невеликим мінусом, у середу вдень очікується +10+12 градусів. До кінця тижня у столиці і вночі, і вдень потеплішає на кілька градусів», — прогнозує синопткиня, але попереджає про поривчастий вітер у суботу — неділю, 30 та 31 жовтня.

Раніше синоптики спрогнозували погоду у листопаді та розповіли, коли в Україні очікується перший сніг.

Фото з Pixabay.

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