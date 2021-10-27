Все ще бабине літо: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у листопаді

Погоду в Україні зараз «робить» антициклон «Мадам Rozamunde». Які прогнози на найближчі дні та чого очікувати у листопаді, «ФАКТИ» дізнавалися у синоптиків.

Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня раніше повідомила, що до 28 жовтня протримається переважно суха погода з температурою вночі 2−4 градуси морозу, а вдень 6−12 тепла.

Прогноз Українського гідрометцентру на 28−31 жовтня також дуже оптимістичний.

У четвер, 28 жовтня, очікується суха та сонячна погода. Вдень на північному сході температура плюс 9−13 градусів, на півдні та заході — до 13−15 градусів тепла.

У п'ятницю, 29 жовтня, очікується суха та сонячна погода. Вдень на сході плюс 10−12 градусів, на заході та півдні до 14−16 градусів тепла.

У суботу, 30 жовтня, очікується суха та сонячна погода. Вдень на північному сході плюс 10−13 градусів, на заході повітря прогріється до 15−17 градусів тепла.

У неділю, 31 жовтня, на заході небо можуть затягнути хмари, але опадів наразі не очікується. Вдень на північному сході плюс 10−12, на півдні та заході 12−17 градусів тепла.

Яким очікується листопад, «ФАКТАМ» розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, останній місяць осені все ж таки порадує кількома теплими та сонячними днями, практично бабиним літом. «Тепло захопить і перші дні другої декади листопада. З середини місяця погода погіршиться, прийдуть середньої інтенсивності дощі, які подекуди можуть перерости в сніг. Зниження температура триватиме 2−3 дні, потім знову потеплішає. У третій декаді листопада температура хоч і знизиться, але не критично — мінус іноді спостерігатиметься ночами», — сказав синоптик.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня, в інтерв'ю «ФАКТАМ» прогнозував, що у листопаді очікуються дощі та ранній сніг. Також він спрогнозував, що зима в Україні очікується суворою та сніжною. Зазначимо, що прогнози Леоніда Горбаня були напрочуд точними.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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