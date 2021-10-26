На Україну насувається потепління: синоптики розповіли, коли повітря прогріється до «літніх» +18 градусів

Синоптики обіцяють, що тепло в Україну повернеться вже найближчими днями — місцями повітря вдень прогріється до +18 градусів, але сьогодні, 26 жовтня, в країні буде прохолодно — у середньому, до +9+11.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 26 жовтня тепліше буде у західних регіонах, де вдень очікується до +14 градусів. На всій території країни опади не передбачаються.

Прогноз на 26 жовтня.

У середу, 27 жовтня, потеплішає і на півдні. Вночі на більшій частині країни мінусова температура, найхолодніше — до -5−7 градусів — у Луганській області.

Прогноз на 27 жовтня.

У четвер, 28 жовтня, у західних областях країни очікується до +16, тепліше стане і вночі. На Луганщині, як і раніше, вночі буде холодно — до -2−4 градусів.

Прогноз на 28 жовтня.

У п'ятницю, 29 жовтня, тепло пошириться по всій території країни, середня температура вночі — 6−8 градусів тепла.

Прогноз на 29 жовтня.

У суботу, 30 жовтня, середня температура вдень очікується до +12+14, у західних регіонах — до +17 градусів.

Прогноз на 30 жовтня.

Синопткиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю «Обозревателю» пояснила, що антициклон, який прийшов в Україну із заходу, зміщується через нашу територію у східному напрямку. Якщо раніше переважав північний, північно-західний вітер, то у вівторок, 26 жовтня, у більшості областей переважатиме південний, південно-західний вітер, тож температура трохи підвищуватиметься. Вона наголосила, що на півдні у вихідні дні вдень може бути +17+18 градусів.

Наталя Птуха також наголосила, що найближчими днями опади не очікуються і що така погодна ситуація протримається до понеділка, 1 листопада. За попередніми прогнозами, початок листопада буде ще досить теплим, але за рахунок зміни погоди можливі дощі.

Раніше синоптики повідомляли, коли в Україні пройде перший сніг, та давали детальний прогноз погоди на листопад 2021 року.

Фото з Pixabay.

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