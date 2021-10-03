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Погода

Сухо, але холодно: синоптики розповіли, якої погоди чекати на наступному тижні

8:28 3 жовтня 2021
Сухо, але холодно: синоптики розповіли, якої погоди чекати на наступному тижні

Незважаючи на прогнози відомого астролога про теплу погоду в Україні як мінімум до середини жовтня, зниження денної температури повітря вже почалося, а вночі навіть сталися заморозки .

За даними Гідрометцентру, якщо в понеділок, 4 жовтня, в Києві очікується + 14- + 16 градусів тепла, то 5 жовтня стовпчики термометрів опустяться до + 11- + 13 градусів. Найтепліше в понеділок буде в Закарпатті, де очікується до +21, а «точками холоду» стануть Сумщина і Луганщина (+ 11- + 13 °С).

Прогноз на 4 жовтня

У вівторок по всій країні знову буде сухо і хмарно з проясненнями, при цьому на заході країни збережеться тепло, а на сході — знову похолодає.

Прогноз на 5 жовтня

У середу, 6 жовтня, в столиці трохи потеплішає — до +14 градусів, зате на заході країни температура, навпаки, знизиться на ті ж кілька градусів.

Прогноз на 6 жовтня

У четвер, 7 жовтня, по всій країні встановиться відносно тепла погода — вдень стовпчики термометрів коливатимуться між відмітками 12−16 градусів вище нуля, зате вночі буде не вище 3−5 градусів.

Прогноз на 7 жовтня

Прогноз погоди в Україні на весь жовтень читайте в статті «ФАКТІВ» «Знову бабине літо: синоптики розповіли про погоду в жовтні».

Фото terminovo.te.ua/

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