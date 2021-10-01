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Погода

Опалення можна не включати: відомий астролог заявив, що тепло в Україні протримається до повного місяця 20 жовтня

12:36 1 жовтня 2021
осінь

Перша половина жовтня порадує українців сухою та теплою погодою. Тепло протримається аж до повного місяця — 20 жовтня. Про це заявив астролог Влад Росс, передає «Главред».

«…в Україні в середині осені повернеться літо. На півдні країни температура повітря буде прогріватися до 20 градусів тепла, а в центрі, на півночі і заході — до 15 градусів. Так що в жовтні нас чекає справжній «оксамитовий сезон», — зазначив Росс.

За його словами, в останні дні місяця трохи похолодає.

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Астролог зазначив, що на початку листопада Україну чекає ще одне потепління. Тоді і потрібно буде починати опалювальний сезон.

«Так що опалювальний сезон в нашій країні навряд чи почнеться раніше листопада — в цьому не буде потреби», — сказав Росс.

Він додав, що зима цього року буде помірною й навіть місцями теплою всупереч іншим прогнозами.

Нагадаємо, за прогнозом заступника начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталі Голені, з 4 по 7 жовтня в Україні можливе істотне потепління — до + 18 градусів, а на півдні — й до +21. Синоптик зазначила, що в жовтні буде спокійна сонячна погода, справжня золота осінь.

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