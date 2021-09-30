Знову бабине літо: синоптики розповіли про погоду в жовтні

Останні дні вересня в Україні — без дощів, але з заморозками. А якої погоди чекати на початку жовтня? З цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— У нас триває період сухої погоди завдяки антициклону, який буде цього тижня визначати погоду над Україною. Правда, по ночах і вранці час від часу будуть тумани. Ночі — холодні, особливо найближчі, також можливі заморозки на ґрунті — від 0 до мінус 5. Місцями температура повітря опуститься до 0−3. Вдень більше сонця, повітря прогріється після холодної ночі до 15−17 градусів тепла, а в Закарпатті може бути навіть до 20 вище нуля, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — З 4 по 7 жовтня температурний фон може трохи змінитися й піднятися до показника плюс 18, а на півдні — до 21 вище нуля. Тобто перша декада жовтня буде переважно без опадів, температура — плюс 10−18, на півдні — до 20 градусів тепла. Сильних вітрів не очікується. Загалом, буде спокійна осіння погода, яка характерна для початку жовтня.

У четвер, 30 вересня, невеликий дощ можливий на заході країни, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень на півночі країни — плюс 12, вночі — 1−3 градуси морозу. У Закарпатській області повітря прогріється до 18 градусів тепла.

У п'ятницю, 1 жовтня, невеликий дощ можливий у Львівській та Волинській областях, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень у центрі й місцями на сході та півночі країни похолодає до плюс 11. У Закарпатській області повітря прогріється до 17 градусів тепла.

У суботу, 2 жовтня, очікується суха сонячна погода по всій країні, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. На сході та подекуди в центрі й на півночі — плюс 11. На заході місцями до 17 градусів тепла.

У неділю, 3 жовтня, сонячно та без дощів по всій Україні, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. У північних регіонах місцями потеплішає в денний час до 15−16 градусів. У Закарпатській області повітря прогріється до 20 градусів тепла.

У понеділок, 4 жовтня, як і раніше, суха погода по всій країні, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Температура у північних областях — 13−16 градусів. А на заході та в Одеській області — до 20 градусів тепла.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця та засмутить потім сильними дощами й нічними заморозками. «Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі й ранній сніг», — сказав «ФАКТАМ» Леонід Горбань. Нагадаємо, що раніше синоптик також прогнозував, що прийдешня зима в Україні буде суворою та сніжною.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач повідомив «ФАКТАМ», що жовтень від самого початку трохи «нахмуриться», але за 1−2 дні від його «смутку» не залишиться й сліду, розпогодиться, і почнуться досить теплі для осені дні (з невеликою перервою) — майже до кінця першої декади. «Цей період якраз можна назвати бабиним літом. Помірні дощі можуть початися ще наприкінці першої десятиденки жовтня. У другій декаді поступово почне знижуватися температура, ночами очікуються заморозки, і вдень буде досить холодно. Остання декада жовтня буде трохи „рівнішою“: досить прохолодні дні, невеликі опади. І між ними все ж трапиться кілька досить теплих днів», — сказав синоптик.

Як повідомляли «ФАКТИ», погода на Новий рік буде «нестійкою», також взимку можуть бути люті морози.

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