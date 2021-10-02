Похолодає до «крижаних» мінус п'яти: українців попередили про заморозки на вихідних

Українців на вихідних 2−3 жовтня очікують нічні заморозки — в повній відповідності з недавніми прогнозами синоптиків. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що в деяких регіонах температура повітря впаде до -5.

Заморозки не дістануться до узбережжя морів і обійдуть стороною більшість західних областей. В інших регіонах оголошено «жовтий» рівень небезпеки. У північно-східних областях прогнозуються заморозки в повітрі до -3 градусів, і там йдеться про «помаранчеву» небезпеку. У Києві та області вночі можливі заморозки на ґрунті до -5 градусів і зниження температури повітря до мінус двох градусів.

У більшості областей заморозки

З прогнозом колег згоден синоптик Віталій Постригань. Керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології відзначає в Facebook, що в другому місяці осені температурний фон на 3−4 градуси нижчий за кліматичну норму.

«В осінніх антициклонах є і свої мінуси. Справа в тому, що вночі при ясному небі приземний шар атмосфери сильно охолоджується. Метеостанції області продовжують реєструвати заморозки на поверхні грунту та навіть в повітрі», — підкреслив синоптик.

За розрахунками фахівця, найближчі 10 днів не принесуть значних змін синоптичної ситуації. «Збережеться осіння спокійна погода. Ночі холодні — тільки 1−6 градусів тепла. Вдень 12−17 градусів», — зазначив він.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, до 7 жовтня буде триматися бабине літо з сонячною і теплою погодою, коли на півдні вдень стовпчики термометрів можуть показати більше 20 градусів. Опалювальний сезон, за прогнозами, можна буде починати в перших числах листопада .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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