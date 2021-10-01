Вересень-2021 видався в Києві незвично холодним, — метеорологи
Вересень у Києві був прохолодним і сухим. Про це свідчать дані, які опублікувала метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Відзначається, що метеорологічна осінь почалася в столиці України тільки 19 числа, коли середньодобова температура повітря впала нижче +15°С. В результаті середньомісячна температура повітря вересня в Києві склала всього +13,6°С, що на 1,3°С нижче за кліматичну норму 1991−2020 років.
Максимально теплим днем було 13 вересня, коли температура досягла + 27,0 ° С, а найхолоднішим — 30 вересня, тоді температура опустилася до +3,9°С.
Опадів у вересні було небагато — так, на проспекті Науки випало всього 23 мм, це становить лише 40% кліматичної норми.
Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують в жовтні прихід бабиного літа.
Нагадаємо, відомий астролог назвав дату, до якої в Україні протримається тепло.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»20
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter