Заморозки, сонце та дощі: чим порадує погода в останній день вересня

В останній вересневий день в Україні буде прохолодно й сонячно. Дощі очікуються на заході. На решті території сухо.

За прогнозом Укргідрометцентру, вдень в східних, північно-східних та центральних областях — + 13- + 15 градусів. На півдні — + 14- +16.

У західних областях повітря прогріється до + 14- + 16 градусів, на Закарпатті — до +18.

Заморозки до -3 синоптики прогнозують в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях.

У Києві 30 вересня вдень + 13- + 14 градусів, вітер західний 3−8 метрів в секунду. Найближчими днями в столиці збережеться така ж погода, лише стане на 1−2 градуси тепліше.

Нагадаємо, 30 вересня церква шанує Віру, Надію, Любов та їхню матір Софію, що прийняли мученицьку смерть за християнську віру.

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