Дощі не вщухають, але потепління вже на підході: що кажуть синоптики про погоду в найближчі дні

Опади і похолодання, які прийшли в Україну, затримаються ненадовго. Вже до 25 вересня дощі змістяться в східні області і поступово підуть, а на зміну прийде потепління, вдень повернуться комфортні +17 градусів, середня температура вночі також підвищиться. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

21 вересня на свято Другої Пречистої (Різдва Пресвятої Богородиці) в народі було прийнято спостерігати спостерігати за погодою. Якщо ранок, як в більшості областей України, видався дощовим, то така ж погода збережеться ще на 40 днів, а зима буде морозною.

Погода на 21 вересня

Прогноз синоптиків збігається з народними прикметами: очікується декілька дуже холодних днів. Уже вночі 22 вересня в західних областях, а вранці 23 вересня і в більшості регіонів очікуються заморозки на поверхні грунту до -3°. Похолодання супроводжуватиметься дощами, а в Карпатах можливий сніг.

Погода на 23 вересня

З 25 вересня температури вночі та вдень поступово будуть підвищуватися, холоди відступлять. Народний синоптик Володимир Деркач називає це ще однією короткою хвилею тепла, але не повноцінним бабиним літом.

Погода на 25 вересня

У Києві, за даними GisMeteo, дощі залишаться аж до суботи, 28 вересня, а найбільш сильні опади очікуються 24 вересня. Як і в цілому по Україні, ближче до вихідних денні температури поступово зростатимуть.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі розповіли «ФАКТАМ», що після 21 вересня встановиться холодна осіння погода з температурою нижче кліматичної норми. Про це в статті «Бабине літо змінять дощі, вітер і холод: синоптики розповіли, чи повернеться ще тепло».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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