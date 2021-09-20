Перший сніг в Карпатах вже скоро: синоптик назвала дату

В Україні поки що триває прохолодна погода — температура повітря 21 вересня у більшості областей становитиме максимально лише +7+12 градусів. Про це у соцмережі пише синоптик Наталка Діденко, наголошуючи, що холодні відчуття ще посилюватиме північно-західний вітер з сильними поривами, який змушуватиме проявляти обережність під деревами та білбордами.

Дещо тепліше — +12+18 градусів — буде на Півдні, Луганщині, Донеччині і Дніпропетровщині.

Також циклон ще посилатиме дощі на голови мешканців північних, центральних областей та Харківщини. На решті території України — зокрема, на Півдні і на Донбасі суттєві опади малоймовірні.

Синоптична карта Європи

У середу, 22 вересня, очікується посилення опадів, а в Карпатах через низьку температуру повітря можливий навіть сніг.

У Києві поки що зимових опадів не очікується, але буде холодно — температура повітря 21 вересня вночі опуститься до +4-+5 градусів, а вдень підвищиться лише до +7+9 градусів. Також періодично задуватиме поривчастий вітер північно-західного напрямку. Можливий і невеликий дощ.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань, який озвучив докладний прогноз погоди до кінця осені, очікує заморозків лише в жовтні.

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