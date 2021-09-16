Бабине літо змінять дощі, вітер і холод: синоптики розповіли, чи повернеться ще тепло

На початку цього тижня синоптики обіцяли, що незабаром погода в Україні зміниться: ближче до вихідних підуть дощі та температура знизиться. Чи надовго прийде похолодання й чи повернеться ще тепло? З цими запитаннями «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— З 17−18 вересня погоду в Україні буде визначати активний циклон. Тому 17 вересня на заході та на півночі країни, а з 18 вересня вже практично по всій території України пройдуть помірні, а місцями й сильні дощі з грозами, також можливі пориви вітру 15−20 метрів на секунду, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — 19 вересня фронт переміститься на схід України. Крім того, з 19−20 вересня в Україні з півночі зайде холодне повітря. Це призведе до істотного зниження температури: вдень очікується близько 10−15 вище нуля, а 21 вересня стовпчики термометрів можуть опуститися до відміток плюс 8−12. Правда, на півдні температура ще якийсь час протримається на значеннях плюс 20, але пізніше опуститься до 17 градусів. Тобто у нас встановиться холодна осіння погода — з температурою, яка буде нижчою за кліматичну норму.

— Довго цей холод триматиметься в Україні?

— Ні, не довго. Ми припускаємо, що наприкінці вересня, близько 25 числа, дощів вже не буде й сонечко прогріє повітря до нормальних позначок.

У четвер, 16 вересня, очікується суха та сонячна погода, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у Сумській області температура опуститься до плюс 17, в південних областях повітря прогріється до 24 градусів тепла, а в Закарпатті — до 26 градусів.

У п'ятницю, 17 вересня, дощі очікуються на заході й півночі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень найпрохолодніше буде в Чернігівській області — плюс 16, а ось в Херсонській області повітря прогріється до 25 градусів тепла.

У суботу, 18 вересня, дощі пройдуть по всій Україні. На півночі, в центрі, а також місцями на півдні та сході — грози. Швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. На Волині та Сумщині вдень похолоднішає до 13−15 градусів, а в Криму очікується до 23 градусів тепла.

У неділю, 19 вересня, невеликі дощі очікуються в усіх областях України, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. На заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 10, а в Донецькій області повітря прогріється до 22 градусів тепла.

У понеділок, 20 вересня, невеликі дощі практично по всій країні, а на півдні опади будуть сильними, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у західних та північних областях місцями термометри покажуть плюс 10, в Криму буде до 23 градусів тепла.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів «ФАКТАМ», що у другій декаді вересня похолодає та підуть дощі. «На початку третьої десятиденки вересня можливі два-три дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця й засмутить потім сильними дощами та нічними заморозками. Холоди триватимуть і в листопаді, коли очікуються дощі та ранній сніг», — каже синоптик.

Нагадаємо, що раніше Леонід Горбань в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів, що майбутня зима в Україні буде суворою і сніжною.

А народний синоптик Володимир Деркач повідомив «ФАКТАМ», що до кінця другої декади вересня температура знизиться, а також можливі заморозки на ґрунті. «Третя десятиденка вересня трохи порадує теплом, яке буде заходити короткими хвилями, з перервами у 2−3 дні. Бабиним літом це називати не варто», — сказав синоптик. Також Володимир Деркач прогнозує, що справжнє бабине літо прийде лише у жовтні.

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