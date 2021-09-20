Дощі, тумани та до +8: українців попередили про складні погодні умови та небезпеку затоплення

20 вересня в Україні разом з північно-західним вітром прийшло похолодання. У більшості областей денні температури знизилися до 9−13 градусів. Тепло ненадовго затримається в південних і південно-східних регіонах, але і туди дійдуть дощі і холоду. Такий прогноз наводить Український гідрометцентр.

Погода на 20 вересня

21 вересня стане ще холодніше: до 8 градусів вдень і до +3 вночі. Через підвищену вологість на дорогах видимість вночі знизиться, а вранці очікуються тумани, особливо на сході.

Погода на 21 вересня

На заході тим часом через рясні дощі може вийти з берегів річка Прип'ять, а в дрібних річках її басейну вода підніметься на півметра. Є небезпека часткового затоплення пасовищ. Також очікується підвищення рівня води в річках басейну Західного Бугу у Львівській області та на Волині.

Нагадаємо, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня очікує, що до 25 вересня тепло повернеться. А народний синоптик Леонід Горбань вже склав докладний прогноз погоди до кінця осені і чекає заморозків в жовтні.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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