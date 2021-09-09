26.69 / 26.89 31.38 / 31.74
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Бабине літо в розпалі: яку погоду обіцяють синоптики українцям на вихідні

7:59 9 вересня 2021
Київ

Після відходу «фейкового» бабиного літа в Україну приходить справжнє потепління. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 9 вересня, на всій території країни буде сонячна погода. Найтепліше — на Закарпатті, в Криму та Києві — до +25 градусів.

Прогноз на 9 вересня

У суботу, 10 вересня, потепління продовжиться. У цей день +25 градусів буде вже в більшості регіонів, а в Миколаєві навіть +26 градусів.

Прогноз на 10 вересня

Така ж сонячна погода без опадів збережеться й в неділю, 11 вересня.

Прогноз на 11 вересня

Раніше повідомлялося, що в Україні прогнозуються два «бабських» літа, й обидва порадують гарною погодою. Синоптики стверджують, що вересень видасться холодним — в західних і північних областях можливі навіть ранні заморозки.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарифи на комуналку

Виплати субсидій за новими правилами: хто залишиться без допомоги в опалювальному сезоні

саша Пустовіт

«Змінився вираз обличчя»: Ектор Хіменес-Браво «викрив» Сашу Пустовіт

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

зарплата

Без індексації, але зі штрафами: в Україні хочуть платити зарплату за новими правилами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.