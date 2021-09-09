Бабине літо в розпалі: яку погоду обіцяють синоптики українцям на вихідні

Після відходу «фейкового» бабиного літа в Україну приходить справжнє потепління. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 9 вересня, на всій території країни буде сонячна погода. Найтепліше — на Закарпатті, в Криму та Києві — до +25 градусів.

Прогноз на 9 вересня

У суботу, 10 вересня, потепління продовжиться. У цей день +25 градусів буде вже в більшості регіонів, а в Миколаєві навіть +26 градусів.

Прогноз на 10 вересня

Така ж сонячна погода без опадів збережеться й в неділю, 11 вересня.

Прогноз на 11 вересня

Раніше повідомлялося, що в Україні прогнозуються два «бабських» літа, й обидва порадують гарною погодою. Синоптики стверджують, що вересень видасться холодним — в західних і північних областях можливі навіть ранні заморозки.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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