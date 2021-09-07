«Фейкове» бабине літо йде: на зміну заморозкам в Україну поспішає тепло

Ніч на вівторок, 7 вересня, як і прогнозували синоптики, змінилася таким же прохолодним днем.

Згідно з даними Укргідрометцентру, у деяких регіонах температура повітря опуститься до +14.

На заході температура повітря вдень складе + 16 + 23, вночі + 3 + 9.

На півночі вдень буде + 14 + 16, вночі + 3 + 5.

На сході очікується вдень + 15 + 18, вночі + 3 + 5.

У центрі країни вдень буде + 16 + 19, вночі + 3 + 5.

Прогноз Укргідрометцентру.

Температура вночі 1−6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0−3°, вдень 14−19° тепла, у високогір'ї Карпат і у горах Криму 11−13°, на Закарпатті, у Криму та більшості південних областей вночі 5−10° тепла, вдень 18−23°.

У Києві 7 вересня також буде сухо. Вітер південно-західний, 3−8 м / с. Температура вночі 4−6° тепла, вдень 17−19°.

Сьогодні в усіх областях буде мінлива хмарність і без опадів.

Наступна ніч також буде холодною. Заморозки обійдуть тільки кілька областей:

Закарпатську,

Одеську,

Херсонську,

Миколаївську,

Крим.

У той же час вже з середи, 8 вересня, на українців чекає відчутне потепління. Про це в коментарі виданню «Обозреватель» розповіла синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала.



За її словами, відчутне потепління українців чекає вже з середи, по всій території країни з четверга-п'ятниці температура зросте, і в Україні встановиться суха ясна погода. І вже можна буде говорити про те, що на зміну «фейковому» бабиному літу прийшло справжнє.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що до середини вересня температура вдень повернеться до «літніх показників» — до плюс 25−28 градусів тепла. А народний синоптик Леонід Горбань стверджував, що на початку третьої десятиденки вересня можливі два-три дні бабиного літа, і що холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом у середині місяця.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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