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Погода

Ранні заморозки та коротке бабине літо: синоптики прогнозують холодний вересень

14:46 2 вересня 2021
осінь

Вересень в Україні, куди на початку місяця холодні фронти принесли істотне похолодання, за попередніми прогнозами «має тенденцію до більш прохолодного осіннього місяця».

Про це в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» повідомила синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха. Не виключені навіть ранні заморозки — у західних та північних областях. «Поки їх ми не прогнозуємо, але така глобальна тенденція — з огляду на антициклональний характер погоди і прихід холодної повітряної маси», — додала вона.

У той же час, за словами Наталії Птухи, на півдні України досить таки високі значення температур можна очікувати і у кінці першої декади вересня, і у другій декаді — повітряні потоки можуть змінитися, і повітря в денні години прогріватиметься і до 25 градусів після зниження в перших числах місяця.

Втім, синоптик відзначає, що перші дні вересня будуть досить прохолодними для відпочинку. Хоча у подальшому переважатиме м'яка і спокійна погода, без опадів, але прохолодна.

А народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що перша декада вересня буде досить теплою — вдень показники термометру наближатимуться до 20 градусів. А ось ночами буде істотно холодніше, особливо у середині декади.

«Опади слабкі, хоча без них не обійдеться. Друга десятиденка буде істотно відрізнятися в плані опадів, а температурні показники будуть знижуватися в її другій половині або у кінці. У ці дні можливі невеликі заморозки на поверхні грунту», — прогнозує Володимир Деркач.

За його прогнозами, третя декада трохи порадує теплом, але воно буде заходити короткими хвилями, з перервами по 2−3 дні. «Бабиним літом це назвати не наважуюсь, хоча хто знає …» — зазначив він.

Повний текст ексклюзивного прогнозу Наталії Птухи «Над Україною — фронт з дощами і вітрами: синоптик про погоду у вересні» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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