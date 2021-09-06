Наразі в Україні перше бабине літо, пізніше буде ще одне, — синоптик Діденко

Ніч на вівторок, 7 вересня, буде настільки ж прохолодною, як і попередні, коли місцями спостерігалися заморозки.

«Проте вдень довкілля почне потроху прогріватися. Протягом дня 7 вересня у більшості областей України очікується + 15 + 20 градусів, на Закарпатті та на півдні — до +23 градусів. Заморозки на грунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень», — прогнозує синоптик Наталія Діденко .

Відзначивши, що будь-які опади в Україні блокуватиме антициклон Hermelinde, вона додала: «Наразі у нас якраз перше „бабине літо“. Воно, як правило, триває з кінця серпня, від Пречистої, до, орієнтовно, 11 вересня. Антициклон, сухо, павутинка літає, слабкий вітер, зоряна ніч, сонячний день… Все правильно!»

Пізніше «бабине літо», за словами синоптика, «повторить свій перфоманс».

У Києві 7 вересня буде сухо і хмарно з проясненнями. Температура вночі очікується + 3 + 6 градусів, на околицях — до заморозків на грунті. Вдень — до +18 градусів.

«Протягом тижня в Києві, як і в усій Україні, стане тепліше, заморозки відступлять, вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 20 і за + 20, дощі малоймовірні. Цей тиждень обіцяє розкішну погоду», — додала Наталія Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували потепління у середу, 8 вересня, обіцяючи до + 23 + 24 градусів у Закарпатті та на півдні країни.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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