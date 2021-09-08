26.69 / 26.88 31.46 / 31.79
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Водіїв попередили про небезпеку: якою буде погода 9 вересня

18:12 8 вересня 2021
Туман

У четвер, 9 вересня, в Україні не передбачаються дощі, але можливі тумани. Про це синоптикиня Наталя Діденко написала в своєму Telegram-каналі.

Антициклон Hermelinde утримує над Україною суху теплу погоду, однак можуть виникати небезпечні для водіїв тумани з видимістю 300−500 метрів. Вони будуть виникати переважно вранці та ввечері.

Температура вдень буде від +20 до +25 градусів, вночі вона може опускатися до +8 градусів. У Києві день теж буде сонячним і теплим — очікується від +22 до +24 градусів.

Нагадаємо, синоптики повідомили, коли в Україну знову прийде потепління.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що в середині вересня в Україні встановиться «літня» температура.

Фото: https://ua.depositphotos.com

301

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарифи на комуналку

Виплати субсидій за новими правилами: хто залишиться без допомоги в опалювальному сезоні

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

зарплата

Без індексації, але зі штрафами: в Україні хочуть платити зарплату за новими правилами

Винник та Полякова

Таюне більше не потрібна? Оля Полякова заявила, що робить з Олегом Винником дитину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.