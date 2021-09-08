Водіїв попередили про небезпеку: якою буде погода 9 вересня

У четвер, 9 вересня, в Україні не передбачаються дощі, але можливі тумани. Про це синоптикиня Наталя Діденко написала в своєму Telegram-каналі.

Антициклон Hermelinde утримує над Україною суху теплу погоду, однак можуть виникати небезпечні для водіїв тумани з видимістю 300−500 метрів. Вони будуть виникати переважно вранці та ввечері.

Температура вдень буде від +20 до +25 градусів, вночі вона може опускатися до +8 градусів. У Києві день теж буде сонячним і теплим — очікується від +22 до +24 градусів.

Нагадаємо, синоптики повідомили, коли в Україну знову прийде потепління.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що в середині вересня в Україні встановиться «літня» температура.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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