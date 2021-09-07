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Погода

Дощі поспішно відступають: синоптик пообіцяла українцям у середу «смачні» +22 градуси тепла

13:54 7 вересня 2021
осінь

Після невеликого похолодання в Україну знову повертається тепло. Відомий український синоптик Наталя Діденко стверджує, що прийшло бабине літо.

Вона зазначає, що над територією країни зараз панує антициклон.

Тому у середу, 7 вересня, та найближчими днями дощі не очікуються. Буде приємна сонячна вереснева погода з комфортною температурою повітря.

Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків. У середу вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 17 — + 24 градусів. Хоча вранці можливі тумани.

«У Києві 7 вересня денна температура повітря вже досягне смачних синоптичних + 20 — + 22 градусів! Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода. Як я вже згадувала, така погода ще триватиме», — пише Діденко.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, майже літнє тепло повинно повернутися в Україну до середини вересня. А народний синоптик Леонід Горбань вважає, що жовтень порадує українців тривалим бабиним літом.

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