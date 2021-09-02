Коли тепло повернеться в Україну: синоптики назвали дату

Як і прогнозували метеорологи, на початку вересня в Україну прийшло похолодання. Коли потеплішає? З цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— До 10 вересня очікується холодна погода, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського Гідрометцентру Наталія Голеня. — Температурний фон буде нижче звичайного для цього періоду. Мінімальна нічна температура в межах 5−10 градусів, на півдні до 12−15, денна — 12−18 градусів тепла, хоча на півдні та сході в деякі дні буде близько 20−23 градусів. У найближчі два дні очікуються невеликі дощі в більшості областей країни. А ось з 5 вересня і до середини місяця буде переважно без опадів. Є підстави вважати, що з 10 вересня температура повітря почне підвищуватися, і до середини місяця ми повернемося до літніх значень температури: до плюс 25−28, а на півдні та сході може бути навіть 30 градусів тепла.

У п'ятницю, 3 вересня, очікується суха та сонячна погода, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень у Чернігівській області температура повітря до плюс 15, в Криму — до 23 градусів тепла.

У суботу, 4 вересня, невеликий дощ очікується місцями на заході, в центрі та на сході, швидкість вітру — близько 10 метрів в секунду. Днем в Сумській області температура повітря до плюс 13, на Одещині — до 24 градусів тепла.

У неділю, 5 вересня, невеликий дощ можливий на сході та місцями на півдні, швидкість вітру — 8 метрів в секунду. Днем на Сумщині до плюс 12, в Криму — до 23 градусів тепла.

У понеділок, 6 вересня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 8 метрів в секунду. Вдень на заході та півночі місцями до плюс 14 градусів, в Криму — до 22 градусів тепла.

За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, бабине літо в Україну прийде у жовтні.

Своїм прогнозом погоди на осінь з «ФАКТАМИ» поділився і народний синоптик Леонід Горбань: «Уже в другій декаді вересня похолодає, підуть дощі. На початку третьої десятиденки вересня можливі два-три дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця й засмутить потім сильними дощами та нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі та ранній сніг».

Нагадаємо, що раніше Леонід Горбань в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» попередив, що у 2024 році Україна та південь Східної Європи очікує посуха.

Також Леонід Горбань прогнозує сувору й сніжну зиму в Україні.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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