Коли в Україні потеплішає до +27: синоптики назвали дату

Після умовного «бабиного літа» з заморозками в Україну прийшло справжнє потепління. 8 вересня нічні заморозки залишаться лише в східних областях. Ближче до середини вересня стане зовсім тепло — на узбережжі морів температури поступово піднімуться до 20 градусів. А вдень повітря прогріватиметься до 25 градусів, а в деяких областях і до +27, як наприклад, в Херсоні 12 вересня. Такі синоптичні розрахунки наводяться на сайті Gismeteo.

В Одесі осінні максимуми температур обіцяють 14−15 вересня, після цього тепло знову почне потроху уходити.

У Харкові наступний тиждень почнеться з дуже теплої погоди, але враження від бабиного літа зіпсують дощі.

У Дніпрі жителів чекають п'ять днів досить теплої погоду з мінливою хмарністю, але без дощів.

У Львові найтеплішим обіцяє бути четвер, 16 вересня, а після цього вплив антициклону почне слабшати, а з ним підуть і спекотні дні.

У Києві тепло буде максимум до 13 вересня, а потім прийдуть дощі.

На курортах Чорного моря, наприклад, в Затоці, ще можна буде насолодитися оксамитовим сезоном. Через холодні ночі море вже буде недостатньо комфортним для купання, але сонячним ваннам погода сприятиме.

На Азовському морі вересень обіцяє бути трохи теплішим, але море прогріється максимум до 19 градусів.

У Херсоні та області прогноз обіцяє до +27.

Нагадаємо, синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю «Фактам» повідомила, що в південних областях досить тепло буде ближче до 10 вересня і триватиме така пора до 20-х чисел місяця. Повітря в денні години буде прогріватися до +25 градусів.

Народний синоптик Леонід Горбань чекає, що різке похолодання прийде з 26 вересня, а до цього триватимуть «погодні гойдалки». А ще один народний синоптик Володимир Деркач впевнений, що друга десятиденка вересня буде дуже нестабільною: з 15-го числа або ближче до 20-х чисел почнеться зниження температури.

Фото pixabay.com

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