Над Україною — фронт з дощами та вітрами: синоптикиня про погоду у вересні

синоптикиня Українського Гідрометцентру Наталія Птуха. Заморозки на Покрову та снігопад на початку листопада прогнозує народний синоптик Леонід Горбань . Та до цього у нас все ж є трохи часу «акліматизуватись» після спекотного літа — синоптики очікують, що, попри нічну прохолоду, вдень нас ще іноді будуть радувати теплі дні. Про погоду на початку вересня, та в яких регіонах на святі Першого дзвоника будуть потрібні парасолі, «ФАКТАМ» розповіла

— Для любителів осені прогнози оптимістичні, тому що цього року осінь кліматична співпадає з календарною, — прогнозує Наталія Птуха. — В останні дні літа ще по південних областях температура піднімалась до 30, але 1 вересня у західних та північних областях, частково центральних, вже буде відчуватись вплив більш прохолодної повітряної маси, очікуються дощі

Пов’язано це з тим, що над північно-західними кордонами України стоїть висотний циклон і саме він впливає зараз на погоду в західних і північних областях. Його фронтальну систему Київ і західні області відчули в ніч на 30 серпня, де були інтенсивні дощі, і очікується їх продовження.

На погоду 1 вересня буде впливати той самий циклон. Він трішки зміститься, і фронтальна система буде переміщатись територією України з північного заходу на південний схід. Зранку вона зі своєю хмарністю та зоною опадів буде як раз над західними областями. Там треба готуватись до доволі прохолодної погоди — в денні години не більш ніж 16−18 градусів — та брати парасолі.

У північних областях та безпосередньо Києві, ранок 1 вересня ще обіцяє бути доволі приємним. У столиці повітря встигне прогрітися до 22 градусів, та опади дійдуть сюди у другій половині дня. До решти території України — більшості центральних областей, півдня та сходу — фронт добереться вже 2 вересня, цього дня там будуть переважати дощі з вітрами.

Після проходження фронту через територію України 1−2 вересня повітряні потоки зміняться на північно-західні, звідки почнеться надходження, тобто адвекція, холодного повітря. Тому будемо очікувати подальшого зниження температури. Для прикладу, у Києві наприкінці вже цього тижня нічні мінімуми можуть становити 9−12 градусів. Денні максимуми, звичайно, вище.

На більшій частині території України почне панувати антициклон — зона підвищеного тиску, — встановиться малохмарна спокійна погода, але разом із холодною повітряною масою. В денні години буде вдосталь навіть сонечка. Так, в денні години в Києві буде 17−19 градусів, у Львові десь 15−17, дещо вище у південних областях, там ще можемо розраховувати на 22−23. Але нічна температура буде значно нижчою: по північних областях 9−12, по південних — 12−14 градусів.

— А протягом вересня які тенденції в погоді очікуються?

- По південних областях доволі таки високі значення температур можна очікувати і наприкінці першої декади, й у другі декаді. Ще можуть повітряні потоки змінитись, і повітря в денні години може прогріватись і до 25 градусів після зниження у перших числах місяця.

Але все ж таки вересень, за попередніми прогнозами, має тенденцію до такого більш прохолодного осіннього місяця. Можливі навіть ранні заморозки — десь по західних та північних областях, до південних вони ще не доберуться. Поки що їх ми не прогнозуємо, але така глобальна тенденція є — з огляду на антициклональний характер погоди та прихід холодної повітряної маси.

— Тобто оксамитового сезону довгого не буде?

— Загалом можна і так сказати. Останні дні серпня — «лебедина пісня» оксамитового сезону. По узбережжям перші дні вересня будуть вже доволі прохолодними для відпочинку. Дощі там очікуються тільки під вечір 1 вересня та наступного дня, а надалі буде переважати м’яка й спокійна погода, без опадів, але прохолодна.

— А на бабине літо ми ще можемо сподіватися?

— Так. Те, що в народі звуть бабиним літом, синоптичною мовою називається періодами антициклонального характеру погоди. У нас же чергується: циклон — похмуро, дощі. Потім антициклон, виходить сонечко. І якщо цей антициклон із сонечком, зі спокійною погодою, поєднується з теплою повітряною масою, то встановлюється таке бабине літо. Звичайно, ще кілька таких приємних днів можуть бути і у вересні, і навіть у жовтні. Є тенденція до того, що в сонячні дні приземне повітря буде достатньо прогріватись і погода подарує нам оксамитові дні.

— Останніми роками зменшується сонячна активність, але температури як літом, так і взимку, в основному ростуть…

— Прямої кореляції безпосередньо між сонячною активністю і температурою в кожній конкретно взятій точці планети не можна провести. Дуже багато факторів впливає саме на приземну погоду — на ту погоду, яка найбільше впливає на людей. Сонячна активність циклічна, є 25-річчні періоди, є 11-річні періоди. Так, за останні два 11-річних періоди було зафіксовано зменшення сонячної активності, на сонці було більше плям.

Але оперативна погода, яка у нас зараз є, яку прогнозують синоптики, більше все ж таки залежить від якихось факторів приземних. Тобто від впливу людини. Якщо ми говоримо про глобальне потепління, все ж таки вплив людини відчувається, і, звичайно, більше його частка позначається на перебігу кліматичних процесів.

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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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