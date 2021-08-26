Нереальна спека і ранній сніг: синоптик дав детальний прогноз на осінь

Народний синоптик Леонід Горбань, який раніше з дивовижною точністю передбачив погоду на літо, тепер склав прогноз на осінь і попереджає, що початок вересня буде спекотним, на свято Покрови варто очікувати заморозків, а в першій декаді листопада випаде перший сніг. Про це повідомляє ТСН.

День знань 1 вересня на більшій частині України буде спекотним. Дощі, за прогнозами Горбаня, прийдуть тільки 3−5 вересня. Далі на кілька днів знову повернеться тепла ясна погода без опадів. Після двох тижнів таких погодних «гойдалок» в 20-х числах прийде «бабине літо» (затримається воно не довше, ніж на пару днів), а вже з 26 вересня відчутно похолодшає.

Жовтень розпочнеться холодами. З 5 жовтня знову зачастять дощі, а 14 жовтня на свято Покрови вдарять перші нічні заморозки. В цілому, за прогнозами Горбаня, жовтень буде холодним, але дощових днів буде небагато.

Листопад з перших днів принесе дощі. З 4 листопада на зміну опадам прийде дуже холодна погода з новими заморозками, а з 8 листопада можна чекати і першого снігу. Друга половина листопада обіцяє бути морозною, а з 20-х чисел місяця настане справжня зима зі снігопадами.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі підтвердили, що нинішнє літо було багато на температурні рекорди. А кліматолог Світлана Краківська прийшла до висновку, що в Україні стало більше сухих років і менше вологих. За останні 12 років в переважній більшості випадків опадів випадало менше норми.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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