В Україну йдуть дощі та похолодання до +22: прогноз погоди на 30 серпня

Як раніше і прогнозували синоптики, останніми днями літа у низці регіонів України дощитиме.

Як повідомляють у Укргідрометцентрі, у понеділок, 30 серпня, опади охоплять західні, центральні та північні регіони, а також частину південних областей.

Температура вдень буде відрізнятися у залежності від регіону. Так, на заході країни очікується до +22 градусів, а на сході — до +34 градусів. На півдні — від +26 до +34 градусів.

Погода на 30 серпня

У Києві та області теж йтимуть дощі, але температура вдень досить висока — до +28 градусів.

Погода на 30 серпня.

Раніше заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух стверджувала, що осінь 2021 року в Україні буде теплою, а температура повітря — відповідатиме кліматичної нормі.

А народний синоптик Леонід Горбань попереджав, що початок вересня буде спекотним, на свято Покрови варто очікувати заморозків, а у першій декаді листопада падатиме сніг.

Фото з Pixabay.

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