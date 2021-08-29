Ла-Нінья принесе гарну погоду: синоптик пообіцяла українцям теплу осінь

В Україні з наближенням кінця літа погода все більше стає схожою на осінню. Як і рік тому, істотну роль у формуванні атмосферних процесів в північній півкулі восени 2021 року гратиме погодний феномен Ла-Нінья. Про це розповіла заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС і НАН України Віра Балабух, пише «Сегодня».

Як відомо, Ла-Нінья викликає охолодження поверхні океану в центральній і східній частинах екваторіальної акваторії Тихого океану, що призводить до змін тропічної циркуляції атмосфери, а саме вітру, тиску і опадів. Явище Ла-Нінья пов'язують з фазою похолодання, а протилежний феномен, Ель-Ніньо, — з фазою потепління.

«Вплив Ла-Нінья проявиться в тому, що в Європі в цілому переважатиме тепла і суха погода, як і минулої осені. За даними Європейського центру середньострокових прогнозів і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США очікується, що осінь 2021 року в Україні також буде теплою, а температура повітря буде відповідати кліматичній нормі, тобто середнім багаторічним значенням, які спостерігалися протягом останніх 30 років з 1991 по 2020 рік. Такий термічний режим буде обумовлений переважанням антициклонної погоди, яка характерна для України протягом цього сезону, особливо в першій половині», — вважає вона.

У той же час, за словами Балабух, це не означає, що по території країни не будуть переміщатися холодні фронти, і температура повітря не опускатиметься нижче нуля. Такі процеси також можливі, особливо в другій половині осені, однак вони можуть спостерігатися рідше, ніж зазвичай. При цьому будуть випадати опади, переважно у вигляді дощу, ймовірні тумани і ожеледиця.

Як писали «ФАКТИ», раніше Укргідрометцентр пообіцяв українцям холодний початок вересня, а відомий народний синоптик Леонід Горбань — теплий.

274

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter