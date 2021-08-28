Тепло, але мокро: синоптики розповіли про погоду в останні дні літа

Синоптики Українського Гідрометцентру підтвердили прогноз колеги Наталії Діденко на суботу, 28 серпня — практично по всій території країни має бути хмарно, але сухо.

Температура повітря також буде цілком комфортною — від +20 градусів в Закарпатті до +31 градуса — в Луганську. На морських курортах також обіцяють + 26- + 30 градусів і без опадів.

Прогноз на 28 серпня

Тим часом в неділю дощовий фронт почне зміщуватися із заходу в центр України, несучи з собою грози в Житомирську і Вінницьку області. На заході опади ще більш посиляться, а температура повітря впаде до + 17- + 19 градусів.

Прогноз на 29 серпня

Початок останнього тижня літа, 30 серпня, принесе дощі в Київ, Одесу, Миколаїв, Суми, Полтаву і Чернігів. У столиці в цей день обіцяють + 25- + 27 градусів, але дощ литиме і вдень, і вночі.

Останній календарний день літа, 31 серпня, ознаменується новими опадами в Карпатах, а також грозами по Дніпру і на півдні. У Києві температура повітря буде коливатися у відміток + 22- + 24 градуси, а на морських курортах — + 25- + 31 градус.

Прогноз на 31 серпня

Які сюрпризи готує початок осені, читайте в статті «ФАКТІВ» «І холодний осінній дощ, і літня спека: синоптики розповіли про погоду на початку вересня».

Фото з Pixabay

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