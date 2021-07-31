До +36 в Харкові і +19 у Львові: жорсткі «погодні гойдалки» обіцяють синоптики в серпні

В Україні 31 липня утримається спекотна погода, яка встановилася останніми днями. Зараз в столиці 30 градусів за Цельсієм. Вночі температура опуститься до 21 градуса, повідомляє Meteoprog.

Спекотна погода триватиме до 3 серпня, коли денна температура в Києві опуститися до 24 градусів, а нічна — до 16 градусів за Цельсієм. Прохолодна температура збережеться до 5 серпня, коли трохи потеплішає. Потім киян знову чекає похолодання. Спека повернеться 12 серпня.

У Харкові в понеділок буде спекотно, до +36 градусів, але 3 серпня похолодає до +28 градусів. До 6 серпня стовпчики термометрів піднімуться до позначки +34 градусів, і далі розпочнеться жаркий період, який триватиме з незначними похолоданнями більше тижня.

В Одесі 2 серпня буде 33-градусна спека, але потім щодня температура буде поступово знижуватися. У середині місяця в Південній Пальмірі прогнозують вдень 22−26 градусів за Цельсієм. Опади в місті в найближчі два тижні не прогнозуються.

У Львові почне холоднішати вже 1 серпня. Показники термометрів опустяться з +28 градусів до +22 градусів, і далі до 10-го числа очікуються «температурні гойдалки». З 12 на 13 серпня температура знизиться з +32 градусів до +19. Всю першу половину серпня в культурній столиці України буде хмарна або похмура погода.

У Дніпрі в найближчі два тижні також будуть коливання температури, але значного похолодання не буде. Стовпчики термометра не опустяться нижче +30 градусів. Також в першій половині серпня в місті не очікується опадів.

Як писали «ФАКТИ», вчені вважають основними причинами нестабільної погоди глобальне потепління і зміни клімату. Вони запевняють, що клімат в країні змінився, і незабаром вирощувати екзотичні фрукти, на кшталт кавунів або бананів, можна буде в Києві, а Херсон може взагалі перетворитися на пустелю.

Раніше синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що в теперішні вихідні Україна перебуватиме між двома атмосферними фронтами.

Про те, чи перетвориться Україна в «тропіки», і наскільки спекотним буде серпень, читайте в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Діденко «ФАКТАМ».

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