Грози та спека до +36: синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні

Після невеликого зниження температури в Україну повертається спека. Це будуть вже не екстремальні плюс 39, як в середині липня, але в денний час можливі температури плюс 30−33 градуси. У Гідрометцентрі, прогнозуючи погоду на серпень, прийшли до висновку, що середньомісячна температура буде вищою за норму.

Чи дійсно варто чекати в останній літній місяць пекельної спеки? З цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У четвер, 29 липня, грози очікуються на півночі, сході та півдні (крім Криму), швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень місцями на заході України стовпчики термометрів опустяться до плюс 26, а ось в Миколаївській області повітря прогріється до 34 градусів.

У п'ятницю, 30 липня, грози можливі на сході і півдні країни, швидкість вітру — близько 8 метрів в секунду. Вдень місцями на заході України до +28. У Херсонській області спека — до 34 градусів.

У суботу, 31 липня, грози можливі на заході, півночі та в центрі, а також місцями на півдні, швидкість вітру — близько 8 метрів в секунду. У західних регіонах стане прохолодніше — до плюс 26, а ось в Миколаївській і Херсонській областях стабільні 34 градуси тепла.

У неділю, 1 серпня, грози накриють захід, північ, центр і частково схід, швидкість вітру — близько 10 метрів в секунду. Вдень на заході стовпчики термометрів опустяться до плюс 23, а ось в Одеській області спека посилиться: вдень до 36 градусів.

За словами народного синоптика Володимира Деркача, серпень в першій своїй декаді порадує по-справжньому теплою погодою. «І навіть невеликі дощі не зіпсують загальної картини. У другому відрізку місяця також буде тепло. З невеликими перервами літня погода протримається практично до кінця декади. Третя десятиденка ще буде радувати теплом, але вже помірним. Ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі. Незважаючи на те, що протягом літа час від часу буде спостерігатися зниження температури, не бачу підстав називати місяць дуже холодним», — сказав" ФАКТАМ «синоптик.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань в своєму прогнозі «ФАКТАМ» точно розрахував, що до 28 липня в Україні буде спекотно. Також Горбань пояснив, чому в липні в Україні було так багато злив.

- Багато мене питають, чому в цьому році в липні дощі-бурі, повені в багатьох місцях, — каже синоптик.- Все дуже просто, так і повинно бути в цьому році. У моїй книзі «Погода до 2030 року», виданій у Києві в 2012 році, в розділі «Вічний календар» 2021 рік під керуванням Сатурна, в липні місяці три періоди «дощ-буря». Такі аномалії легко прорахувати за числовими рядами планет. Це складний розрахунок, і довго його пояснювати. А в загальних рисах все залежить від положення планет в липні.

- Земля в липні знаходиться на орбіті 280−310 градусів, Венера 170−220 градусів, Марс 170−190 градусів, Юпітер 315−320 градусів, Сатурн 310−312 градусів, Меркурій 310−70 градусів, Уран 42 градуси, Нептун 353 градуси, Плутон 297 градусів. Ви бачите, що Венера і Марс в одному секторі дуже близько один до одного, а це планети різних полюсів Венера — плюс, Марс — мінус, вони гасять один одного. А Земля в однополярно-мінусовому секторі з Юпітером, Сатурном, Плутоном і Нептуном, — продовжує Леонід Горбань. — Таким чином низька частота навколо Землі не врівноважена і отримала сильні коливання, які і ганяють хмари, викликаючи бурі і сильні дощі (це якщо пояснювати простою мовою). А розрахунок бурь-дощів в моєму графіку липня прорахований майже число в число. Розрахунки були виконані ще в 2012 році, коли видавалася книга. Це і є прямий доказ розрахунків числових рядів планет. Як ці числові ряди планет до нас потрапили, науці не відомо.

— Яку погоду варто очікувати в серпні?

— З 1 і по 3 серпня — варто очікувати сильну спеку, в цей же час можливі грози і бурі, — каже Леонід Горбань. — З 11-го по 14-е, а також 22-го, 27-го і 29 серпня — дощі, з 19-го до 21-го і з 23-го до 26 серпня буде жарко.

Також Леонід Горбань в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» спрогнозував, що в 2024 році Україна і південь Східної Європи очікує посуха.

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